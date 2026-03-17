【原油価格の行方】1〜2カ月で政治的手打ち？／今の状態が続けば100ドル／日本の備蓄は8カ月分／価格上限の議論は意味がない／今後も瞬間的な上昇はありうる／価格に一喜一憂しない【ニュース解説】

アメリカとイスラエルが2月下旬にイランへの攻撃を開始してから、原油価格は急騰、そして乱高下している。エネルギー価格上昇による企業業績や日常生活への影響が懸念される中、今後はどうなるのか。マーケット・リスク・アドバイザリー共同代表の新村直弘氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:41 本編開始

00:52 本日のテーマ

02:08 イラン情勢 短期収束した場合は？

08:09 泥沼化した場合のシナリオ

11:58 長期化した場合の原油価格は？

14:44 エネルギー価格への影響

16:12 企業の調達への影響は？

18:21 日本経済へのインパクト

21:41 原油や金に投資すべき？

26:47 新村氏が考える着地点



【出演者】

新村 直弘（にいむら・なおひろ）

マーケット・リスク・アドバイザリー共同代表

1994年生まれ。東京大学工学部卒業。日本興業銀行、バークレイズ・キャピタル証券などを経て、2010年に企業向け価格リスクコンサルを行うマーケット・リスク・アドバイザリーを設立、共同代表に就任。

内田 まさみ（うちだ・まさみ）

フリーアナウンサー

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、昼間將太

編集：昼間將太

サムネイル内写真：Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

※動画内のデータは収録時点（2026年3月12日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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