｢牛丼は自作すると損｣って本当？ 安上がりでパサつかない｢極上豚丼｣を自宅でチェーン店以上の味に仕上げる秘訣

外食では味わえないメリット

先日、SNSで「牛丼。自分で作ると2食分で約900円。牛丼屋に行きますわな」という投稿が一部で話題になりました。だからといって自分で作る意味がない、というわけではありません。

出来立てのおいしさであったり、自分好みの味にカスタマイズできることなど、自作するメリットは多々あるからです。

今回は、牛丼ならぬ豚丼の基本的な作り方をご紹介します。牛丼と作り方は同じですが、豚バラ肉を使うことでパサつきにくく、しかも安価に仕上がります。

豚丼 2人分

材料

豚バラ肉しゃぶしゃぶ用 200g

タマネギ 2分の1個

水 300ml

みりん 50ml

しょうゆ 50ml

砂糖 大さじ1

顆粒和風だし 小さじ4分の1

ごはん 適量

紅しょうが 適量