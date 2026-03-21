｢牛丼は自作すると損｣って本当？ 安上がりでパサつかない｢極上豚丼｣を自宅でチェーン店以上の味に仕上げる秘訣

料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、SNSで話題になった“定説”を覆す丼ものを取り上げます。
外食では味わえないメリット
先日、SNSで「牛丼。自分で作ると2食分で約900円。牛丼屋に行きますわな」という投稿が一部で話題になりました。だからといって自分で作る意味がない、というわけではありません。
出来立てのおいしさであったり、自分好みの味にカスタマイズできることなど、自作するメリットは多々あるからです。
今回は、牛丼ならぬ豚丼の基本的な作り方をご紹介します。牛丼と作り方は同じですが、豚バラ肉を使うことでパサつきにくく、しかも安価に仕上がります。
豚丼 2人分
材料
豚バラ肉しゃぶしゃぶ用 200g
タマネギ 2分の1個
水 300ml
みりん 50ml
しょうゆ 50ml
砂糖 大さじ1
顆粒和風だし 小さじ4分の1
ごはん 適量
紅しょうが 適量
材料
豚バラ肉しゃぶしゃぶ用 200g
タマネギ 2分の1個
水 300ml
みりん 50ml
しょうゆ 50ml
砂糖 大さじ1
顆粒和風だし 小さじ4分の1
ごはん 適量
紅しょうが 適量
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