日本の急所は対中分析データの圧倒的な不足､まず必要なことは組織的なデータ収集の強化だ

伊藤 亜聖 : 東京大学社会科学研究所准教授
2026/03/23 6:00
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米ワシントンDC所在のアメリカン・エンタープライズ研究所。プロジェクトの1つとして中国企業の対外投資データなどを収集する （写真：筆者撮影）

中国に向き合うために必要なのは、大国化した中国をタイムリーかつ高精度に分析するための、データに基づく計測とそれを支える知的インフラである。日本は分厚い中国観察の蓄積がある一方で、こうした独自データの収集と分析は薄弱だ。

アメリカのデータ収集基盤の分厚さ

ではどうするべきか。まず必要なことは、組織的なデータ収集の強化だ。

この面で目を引くのは、アメリカのデータ収集基盤の分厚さである。例えば、アメリカン・エンタープライズ研究所が運営する中国グローバル投資トラッカーは、中国の対外直接投資案件を長期にわたり追跡している。対外融資では、ボストン大学の研究チームが中国対外開発金融データベースを構築し、政策銀行融資の実態を可視化してきた。

ウィリアム・アンド・メアリー大学のグローバル中国開発金融データセットは、中国の対外援助・融資をプロジェクト単位で整理し、国際機関や各国政府も参照する標準的基盤となっている。貿易データが国際機関をはじめとして広く公開されているのに対して、中国の対外投資と対外援助に関しては、明らかにアメリカの機関が基礎データを作り出している。

日本に欠けているのは何か。その急所を解説した詳細記事は＜日本は対中分析のベースになる｢データ｣が圧倒的に不足／アメリカやオーストラリアにあって日本にはない視点＞をご覧ください。

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伊藤 亜聖 東京大学社会科学研究所准教授

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いとう あせい / Ito Asei

1984年、東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科博士課程満期退学。博士（経済学）。専門は中国経済論。人間文化研究機構研究員などを経て、2017年4月から東京大学社会科学研究所准教授。単著に『現代中国の産業集積―「世界の工場」とボトムアップ型経済発展』（名古屋大学出版会、2015年、大平正芳記念賞、清成忠男賞受賞）、共編著に『現代アジア経済論―「アジアの世紀」を学ぶ』（有斐閣、2018年）など。

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