ブーニンが語る｢なぜショパンコンクールはピアニストにとっても世の中にとっても特別なのか｣

小堺 正記 : NHKエンタープライズ社会文化部 エグゼクティブ・プロデューサー中嶋 梓 : フリーディレクター
2026/04/10 10:30
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ブーニン
（撮影：宮﨑 剛＜Miyazaki Takeshi＞、（株）TBSスパークル 番組制作映像部）
1985年、19歳の時にショパン国際ピアノコンクールで優勝した天才ピアニスト、スタニスラフ・ブーニン。ダイナミックで華麗な演奏は世界中を魅了し、日本では「ブーニン・シンドローム」と呼ばれる熱狂を巻き起こした。
その後、音楽活動の自由を求めてソ連から当時の西ドイツに亡命。ドイツと日本の二拠点で生活しながら充実した日々を送っていた。しかし2013年を境に、天才ピアニストは表舞台から姿を消す。実はその間、ブーニンは左手のマヒの加え、左足の切断という大きな苦難に直面していた。 
しかし、それでもピアノをあきらめることはなかった。復帰を目指す姿に密着したNHK取材班は『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生』（小社刊）を刊行した。ここ数年の番組内容はもちろん、最新のブーニンへの取材も交え、ブーニンの人と音楽の魅力に迫っている。
ブーニンは2025年10月～2026年1月まで日本ツアーを開催したが、取材班はその直前の本人をインタビューしている。その内容を3回にわたってお届けする最終回。

優勝は単なる賞ではない

ブーニン: 天才ピアニストの沈黙と再生
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――ショパンコンクールから40年。節目を迎えた心境を教えてください。

ブーニン：今でも優勝した時の審査委員長の言葉を覚えています。メダルを渡されてその時に「これは賞ではあるけども、将来に向けた第一歩なんだよ」と。

その後、私は幸せなことにいろいろな経験をすることができ、ベートーヴェンやドビュッシー、プーランク、バッハといったいろいろな作曲家を発見するに至りました。

世の中にいるのはショパンに関心がある人、ショパンが好きな人だけではありません。ショパンに限定することなく、そこからいろいろと広がっていくのが大事です。

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