ブーニンが語る｢なぜショパンコンクールはピアニストにとっても世の中にとっても特別なのか｣

1985年、19歳の時にショパン国際ピアノコンクールで優勝した天才ピアニスト、スタニスラフ・ブーニン。ダイナミックで華麗な演奏は世界中を魅了し、日本では「ブーニン・シンドローム」と呼ばれる熱狂を巻き起こした。

その後、音楽活動の自由を求めてソ連から当時の西ドイツに亡命。ドイツと日本の二拠点で生活しながら充実した日々を送っていた。しかし2013年を境に、天才ピアニストは表舞台から姿を消す。実はその間、ブーニンは左手のマヒの加え、左足の切断という大きな苦難に直面していた。

ブーニンは2025年10月～2026年1月まで日本ツアーを開催したが、取材班はその直前の本人をインタビューしている。その内容を3回にわたってお届けする最終回。

優勝は単なる賞ではない

――ショパンコンクールから40年。節目を迎えた心境を教えてください。

ブーニン：今でも優勝した時の審査委員長の言葉を覚えています。メダルを渡されてその時に「これは賞ではあるけども、将来に向けた第一歩なんだよ」と。

その後、私は幸せなことにいろいろな経験をすることができ、ベートーヴェンやドビュッシー、プーランク、バッハといったいろいろな作曲家を発見するに至りました。

世の中にいるのはショパンに関心がある人、ショパンが好きな人だけではありません。ショパンに限定することなく、そこからいろいろと広がっていくのが大事です。