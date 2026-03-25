｢最後に1回売れなきゃいけない｣腎移植手術失敗→左膝下切断したハチミツ二郎《車椅子で散歩》の冠番組で脳裏に焼き付いた場面

今月8日、待望の特番が放送された。『ハチミツ二郎が行く！！電動車椅子さんぽ supported by 有吉クイズ』（BS朝日）のことだ。

同番組は『有吉クイズ』（テレビ朝日系）から誕生している。昨年1月、同番組に出演した東京ダイナマイト・ハチミツ二郎が、「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」との思いを有吉弘行に告げると、さっそく地上波でパイロット版を実施。これが反響を呼び、2025年4月度の「ギャラクシー賞」月間賞を受賞した。

その約1年後、今年2月に第2弾となるパイロット版を経て、いよいよレギュラーを目指すべくBS特番が放送された形だ。初回ゲストは、二郎とゆかりの深いサンドウィッチマン・伊達みきお。満面の笑みで迎え入れた二郎が、早々に「誰だっけ？」とボケるあたりに長年の信頼関係を感じさせた。

ハチミツ二郎が車椅子生活になったわけ

18年7月、二郎は肺炎を発症し、急性心不全と呼吸不全で入院。この後、度重なる闘病生活を強いられることになる。

20年12月には新型コロナウイルスに感染して入院。重症化し、危篤状態に。目が覚めたのは8日後のことだった。

また、かねて抱えていた椎間板ヘルニアが悪化し手術を行った折、強い痛み止めの薬が腎臓機能を低下させていたことがわかり、服用を中止している。ここにコロナ罹患が重なったことで、さらに腎臓が悲鳴を上げた。二郎は、人工透析か腎移植の2択を迫られる状態にまでなっていた。