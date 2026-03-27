ブーニンの沈黙と再生――天才ピアニストは｢キャリア最大の危機｣をどうやって乗り越えられたのか

ブーニンの人と音楽の魅力に迫る（撮影：宮﨑 剛＜MIYAZAKI Takeshi＞、（株）TBSスパークル 番組制作映像部）
1985年、19歳の時にショパン国際ピアノコンクールで優勝した天才ピアニスト、スタニスラフ・ブーニン。ダイナミックで華麗な演奏は世界中を魅了し、日本では「ブーニン・シンドローム」と呼ばれる熱狂を巻き起こした。しかし2013年を境に、天才ピアニストは表舞台から姿を消す。
実はその間、ブーニンは左手のマヒの加え、左足の切断という大きな苦難に直面していた。
しかし、それでもピアノをあきらめることはなかった。復帰を目指す姿に密着したNHK取材班は『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生
』（小社刊）を刊行した。ここ数年の番組内容はもちろん、最新のブーニンへの取材も交え、ブーニンの人と音楽の魅力に迫っている。
ブーニンは2025年10月～2026年1月まで日本ツアーを開催したが、取材班はその直前の本人をインタビューしている。その内容を3回にわたってお届けする。
「これは試練だ」と思い直した
――ピアニストという仕事をどのように考えていますか。
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ブーニン：音楽への「奉仕」だと考えている。天命でもあるし、義務でもある。聴衆に音楽を届けることは私の役目だと考えています。
――活動休止を経て、ピアニストという仕事への認識に変化はありましたか？
ブーニン：確かに変わりました。当初は、天は私にこれ以上のことはもう望んでいないのかと思ってしまった。それが悲しかったことだけれども、逆にしばらくしてから、それは「試練」なのかもしれない、と。やはり私にはまだ音楽の意味を伝えるのだという義務があるというふうに思うようになりました。
――ご自身をどのような人だと分析していますか？
ブーニン：今の私ですか？