ブーニンの沈黙と再生――天才ピアニストは｢キャリア最大の危機｣をどうやって乗り越えられたのか

1985年、19歳の時にショパン国際ピアノコンクールで優勝した天才ピアニスト、スタニスラフ・ブーニン。ダイナミックで華麗な演奏は世界中を魅了し、日本では「ブーニン・シンドローム」と呼ばれる熱狂を巻き起こした。しかし2013年を境に、天才ピアニストは表舞台から姿を消す。

実はその間、ブーニンは左手のマヒの加え、左足の切断という大きな苦難に直面していた。

ブーニンは2025年10月～2026年1月まで日本ツアーを開催したが、取材班はその直前の本人をインタビューしている。その内容を3回にわたってお届けする。

「これは試練だ」と思い直した

――ピアニストという仕事をどのように考えていますか。

ブーニン：音楽への「奉仕」だと考えている。天命でもあるし、義務でもある。聴衆に音楽を届けることは私の役目だと考えています。

――活動休止を経て、ピアニストという仕事への認識に変化はありましたか？

ブーニン：確かに変わりました。当初は、天は私にこれ以上のことはもう望んでいないのかと思ってしまった。それが悲しかったことだけれども、逆にしばらくしてから、それは「試練」なのかもしれない、と。やはり私にはまだ音楽の意味を伝えるのだという義務があるというふうに思うようになりました。

――ご自身をどのような人だと分析していますか？

ブーニン：今の私ですか？