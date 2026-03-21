｢美女に転生して無双！｣46歳､氷河期世代の大逆転 漫画｢祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす｣

氷河期世代で不遇な日々を送る非正規社員の佐藤正晴（46歳）。

会社の非道な扱いで妹の死に目にも会えず、絶望に沈み世界を憎む佐藤は突然、異世界に転生。目が覚めた佐藤は、傭兵のリーダーで「軍神」と恐れられる美少女クレアになっていた。

そして転生したのは佐藤だけではなく……血まみれの復讐劇が今始まる!!

漫画『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』（JTBパブリッシング）より抜粋してご紹介します。

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群馬くん 漫画家・イラストレーター 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 ぐんまくん / Gunmakun フリーランスの漫画家・イラストレーター。 この著者の記事一覧はこちら