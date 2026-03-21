｢美女に転生して無双！｣46歳､氷河期世代の大逆転　漫画｢祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす｣

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群馬くん : 漫画家・イラストレーター柿栗 桃 : 原作者
2026/03/21 8:00
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『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』
『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』 ©群馬くん・柿栗桃／JTBパブリッシング

氷河期世代で不遇な日々を送る非正規社員の佐藤正晴（46歳）。

祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす
『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』（JTBパブリッシング）。書影をクリックするとコミックシーモアのサイトにジャンプします

会社の非道な扱いで妹の死に目にも会えず、絶望に沈み世界を憎む佐藤は突然、異世界に転生。目が覚めた佐藤は、傭兵のリーダーで「軍神」と恐れられる美少女クレアになっていた。

そして転生したのは佐藤だけではなく……血まみれの復讐劇が今始まる!!

漫画『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』（JTBパブリッシング）より抜粋してご紹介します。

この記事の漫画を読む(16ページ)

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群馬くん 漫画家・イラストレーター

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ぐんまくん / Gunmakun

フリーランスの漫画家・イラストレーター。

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柿栗 桃 原作者

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かきくり もも / Momo Kakikuri

福岡県生まれ。元全国紙記者。『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』（漫画：群馬くん）の他に『滅亡までだよ、笹本くん』（漫画：坂本トウヤ）、『姫ポジションは譲れない』（漫画：まつん）の原作を務める。

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