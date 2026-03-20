｢毎日"祈られ"､差別され…｣46歳､氷河期世代の絶望　漫画｢祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす｣

『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』 ©群馬くん・柿栗桃／JTBパブリッシング
氷河期世代で不遇な日々を送る非正規社員の佐藤正晴（46歳）。
『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』（JTBパブリッシング）。書影をクリックするとコミックシーモアのサイトにジャンプします
会社の非道な扱いで妹の死に目にも会えず、絶望に沈み世界を憎む佐藤は突然、異世界に転生。目が覚めた佐藤は、傭兵のリーダーで「軍神」と恐れられる美少女クレアになっていた。
そして転生したのは佐藤だけではなく……血まみれの復讐劇が今始まる!!
漫画『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』（JTBパブリッシング）より抜粋してご紹介します。
著者フォローすると、群馬くんさん・柿栗 桃さんの最新記事をメールでお知らせします。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
かきくり もも / Momo Kakikuri
福岡県生まれ。元全国紙記者。『祈られすぎた氷河期世代は軍神に転生し復讐の刃を振り下ろす』（漫画：群馬くん）の他に『滅亡までだよ、笹本くん』（漫画：坂本トウヤ）、『姫ポジションは譲れない』（漫画：まつん）の原作を務める。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら