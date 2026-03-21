大手企業勤務ながら3つの複業こなす元ラグビー日本代表､"四刀流ビジネス"に導いた｢超戦略的セカンドキャリア術｣

高校ラグビーでの「花園」優勝、7人制日本代表などラグビーの世界で華々しく活躍し、引退後にビジネスの世界に転じて4つの仕事をこなす男性がいる。正海（しょうかい）智大さん（36）だ。現在、大手エネルギー系企業に勤務しながら、転職アドバイザー、経営コンサルタント、アスリートのセカンドキャリア支援を同時並行でこなす。驚異的な精神力と体力、そして知力を兼ね備えた元アスリートのキャリアはどのように形成されたのだろうか。

「自分がやりたいことなので、苦ではありません」

東京都心の新たなシンボルとしてすっかり定着した超高層の複合ビル「麻布台ヒルズ」。目の前に東京タワーが見えるビルの高層階に、正海さんが週末に拠点としているビジネススペースがある。出迎えてくれた正海さんは身長186センチ。現役時代の体重は90キロあったといい、さすが元ラグビー選手という体格である。

正海さんは平日に大手エネルギー系企業に勤務し、正社員として電力・ガス小売事業の販売企画やシステム開発に従事。平日の業務時間外や週末を「複業」の仕事に充てている。本業の傍ら、転職支援、経営コンサル、スポーツ支援を同時並行的にこなし、自分の時間がほとんど取れないようなハードワークぶりである。だが、正海さんの表情には充実感が漂っている。