トイレ休憩すら許されない…アメリカを蝕む｢デジタル監獄｣の過酷すぎる実態 自由の国で進行する｢私的暴政｣の正体

子どもの誕生と同時に始まるJIT労働の地獄

子どもの誕生は、人生で最も幸せな出来事の一つである。

しかしながら、妊娠や出産の喜びは、これから新しく親になる者が経験するさまざまな苦難への備えには、ほとんど何の役にも立たない。

今日の巨大サービス産業で働く女性の場合、出産・育児にかかる負担だけでは済まない。

さらに重くのしかかるのが、経営者から課される「ジャスト・イン・タイム」方式の勤務スケジュールである。

これは、店舗やレストランが時にコンピューター・プログラムを用いて、顧客需要を満たすために必要な最低限の人件費だけを厳密に計算して支出するよう設計されたもので、それ以上の支出は一切許されない。

マサチューセッツ州のアリシア・フレミングもそうした女性の一人であった。

彼女はまだ10代の頃にダンキンドーナツで働きはじめ、その後フランチャイズの飲食店や高級レストランなど、外食産業で経験を積んできた。

彼女はそうした仕事にやりがいを感じ、高級店でのチップ収入が生活費を賄うのに役立っていた。32歳で男の子を授かるまで。