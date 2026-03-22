最新｢大学進学率の高い都道府県｣ランキング 全体･男子･女子･公立･私立で算出､私立で大きく順位を上げた"驚きの県"は？

日本各地から桜の開花の便りが届く時期になった。「サクラサク」で多くの人がイメージするのが大学合格ではないだろうか。

文部科学省のまとめによると、2025年度の大学・短大進学率は61.4％と、6年連続で過去最高を更新。もはや大学に進学しない人のほうが少数派となっている状況だ。

それでは、都道府県別の大学進学率はどのようになっているのか。東洋経済オンラインでは昨年と同様、文部科学省の「学校基本調査」を基に25年度のランキングをまとめた。

東京都と京都府が2冠

全体ランキングでは、24年度に続いて東京都が1位。2～5位の顔ぶれは前年度と同じだった。広島県は埼玉県を抜いて6位にジャンプアップ。千葉県、愛知県はそれぞれ順位を1つずつ上げて8位と9位に。10位の奈良県は前年度から2つ順位を落とした。

男子では、1位の京都府を筆頭に4位までは24年度と変わらず。5位の埼玉県と6位の兵庫県は前年度と順位が入れ替わった。女子では、東京都が首位、神奈川県が24年度から2つ順位を上げて、3位にランクイン。兵庫県は1つ順位を落として、4位タイとなった。

公立高校では、1位京都府、2位兵庫県は前年度と同様。3位の広島県と4位の神奈川県は24年度と順位が交代した格好だ。私立高校は、前年度に続いて和歌山県がトップ。7位の沖縄県は24年度の18位から大きく順位を上げた。