新卒社員が3年後も定着している会社ランキング…定着率100％を実現したのは95社

入社を控えた内定者にとって希望と不安が入り交じるこの時期。今回は新卒社員の3年後定着率が高い企業をランキング化し、上位企業の傾向や特徴的な取り組みと併せて紹介する。

対象は『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』2026年版掲載情報のうち、2022年4月の入社人数（3人以上）と3年後の2025年4月1日時点の在籍者数を開示している1226社だ。

なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2026年版には、800位までの同ランキングを掲載している。

定着率100％の95社はどこ？

トップ（同率1位）は定着率100％の95社だった。そのなかで、2022年4月の新卒入社者が最多だったのは、半導体検査装置で世界大手のアドバンテストで47人。生成AI関連銘柄として業績も好調だ。同社はグローバルで統一した資格制度、評価制度、賞与制度を導入している。それ以外にも時差出勤、在宅勤務、副業ルールの導入など柔軟な働き方を推進している。

次点は三菱地所で42人。宅地建物取引士、ファシリティマネージャー、マンション管理士などの資格・技能検定の取得奨励制度や、海外子会社へ2年間研修派遣する海外トレーニー制度を導入している。スマホ向け表面実装機世界トップのFUJIが38人。ノー残業デー、プチ残業デーの実施や、フレックスタイム制による柔軟な働き方を導入。有休取得率も90％を超す。江崎グリコは34人。男性が18人、女性が16人と男女の差が小さいことも特徴だ。育児休暇取得率向上を目的とした取り組みに積極的だ。

以下、定着率100％の企業のうち、新卒入社者が多い順に、NTTアーバンソリューションズ（33人）、三菱倉庫（31人）、澁澤倉庫（31人）、三菱HCキャピタル（30人）、東京建物（30人）、乃村工藝社（30人）、J.フロント リテイリング（23人）、日本パーカライジング（23人）と続く。