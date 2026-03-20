｢麻雀？薄暗くてタバコ臭い場所でやるんでしょ？｣と思ってたら…30歳女子｢麻雀初体験｣の正直な感想

押入れの人 : Webライター・マンガ編集者
2026/03/20 5:45
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麻雀
ミニゲームでしかプレイしたことのない「麻雀」を教室で体験して、人生初ツモが！（筆者撮影）
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駅前好立地の商業施設に、次々と麻雀教室が誕生しているらしい──。そんな噂を聞きつけ、前編では躍進が著しい麻雀教室「ニューロン麻雀スクール」が商業施設に出店を続ける理由を深掘りした。後編となる本記事では、麻雀初心者の筆者が実際に体験したニューロン麻雀スクールの「ワンコイン体験」と、その後の1時間コースの実態を見ていこう。

まずはじめに断っておくが、筆者は麻雀経験がない30歳の女性だ。しいて言うのであれば、SEGAの人気ゲーム「龍が如く」のミニゲームでプレイしたことがある程度である。ゲームですら一度も勝てた（？）ことがなく、何度も遊ぶのに時間がかかりすぎるうえに勝利報酬もゲットできなかった、という苦い記憶しかない。

はじめての麻雀教室は、まさかの場所にあった

イトーヨーカドー 大井町店
イトーヨーカドー 大井町店。JR大井町駅より、徒歩約3分の好立地にある（筆者撮影）

麻雀に対しどちらかというと苦手イメージを持つ筆者が訪れたのは、「ニューロン麻雀スクール大井町校」だ。なんと、「麻雀」ができる店舗にもかかわらず、天下御免のスーパーマーケット「イトーヨーカドー 大井町店」の6階フロアにある。

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