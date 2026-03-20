アップル｢格安iPhone･Mac｣に世界が驚愕　物価高でも10万円切り､超お得モデル投入の理由

創業50周年を前にした新製品の大量発表

創業50周年に向けて怒涛の製品発表を続けるアップル社。だが、多くの新製品の中で光るのが、どちらも10万円を切る価格を実現したiPhoneエントリーモデル「iPhone 17e」とMacのエントリーモデル「MacBook Neo」だろう。両製品からはアップルの日本市場に対する深いコミットメントや社会情勢に左右されない企業としての堅牢性が感じられる。

iPhone 17eでは、前モデルは非対応で待望されていた、磁石でくっつけて充電するMagSafe機能にもついに対応したり、標準のストレージ容量を倍増させながらも、前年のモデルと同じ価格を維持した。

一方、MacBook Neoは、かつてのiMac登場を彷彿とさせる楽しいカラーバリエーションと、昨年モデルのMacBook Airに迫るパフォーマンスを発揮し、空間オーディオという最新のオーディオ技術にも対応。それでいて、これまでノート型Mac最安モデルだったMacBook Airの半額近い価格を実現している。

他のコンピューターメーカーの多くは、低価格を売りにしたモデルと言えば、とにかく徹底的に価格を落とすことを優先させて、素材の質も、プロセッサーの性能も、音質も妥協に妥協を重ねて可能な限り最安を目指すところが少なくなかった。