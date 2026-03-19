レッツノートが3サイズ展開でも管理負担を増やさない理由　互換設計で法人PCの｢機種増＝手間増｣を覆せるか

企業がノートPCを導入するとき、画面サイズの選択肢を増やせば社員は喜ぶ。だが機種が増えるほどIT管理者の負担は重くなる。OSイメージの作り分け、ドライバーの個別検証、トラブル対応のナレッジ蓄積。現場の利便性と管理の効率は長らくトレードオフの関係にあった。

法人向けモバイルPC「レッツノート」を手がけるパナソニック コネクトが3月16日に発表した新モデルは、このトレードオフに正面から挑んでいる。前世代は12.4型のSCシリーズと14.0型のFCシリーズの2機種で互換性を確保していたが、今回新たに13.3型のNCシリーズを加えて3機種に拡大した。選択肢を増やしながら、内部ハードウェアを共通化して管理負荷が増えない設計にしている。

新モデルのSC7、NC7、FC7はいずれもインテルの最新CPU「Core Ultra シリーズ3」を搭載する、レッツノート初のCopilot+ PCだ。SC7とFC7は4月から、NC7は秋頃に発売する。パナソニックストアプラスでのSC7の価格は29万8100円（税込み）から。

発表会には、3月末で社長を退任するパナソニック コネクトの樋口泰行氏が登壇した。インテル（日本法人）の大野誠社長、日本マイクロソフトの津坂美樹社長をゲストに迎え、「最後だから3人一緒に登壇しようよ」と声をかけたという。

AI活用で差がつく企業、つかない企業

テーマは「AIが人間の作業をどこまで担い、どこで人間が価値を発揮するのか」。マイクロソフトの津坂氏は日経225企業の94％がCopilotを利用していると述べたうえで、AI活用が進む企業とそうでない企業の差を3つ挙げた。1つめは経営者自身がAIを使っていること、2つめはAIファーストで業務プロセスを考え直していること、3つめは繰り返しAIに触れる「AI筋トレ」を組織全体で続けていること。「既存のプロセスに"AIふりかけ"をかけてちょっと早くする、という使い方ではない」と津坂氏は強調した。