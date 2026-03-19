｢2026年F1はなぜ大混乱に陥ったのか？｣躍進するハース小松代表が明かす新ルールの改善すべき点と小規模チームの戦い方

村上 タクタ : 編集者・ライター
2026/03/19 11:30
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ハース
ハースは、小規模ながらトップチームに食い込みつつあるF1チーム（写真：TGR Haas F1 Team）
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2026年F1開幕戦のオーストラリアGPでは、予選とレース前のウォーミングアップで、昨年2位、3位のドライバーがクラッシュ。下馬評では「優勝争いか？」と言われた、空力の天才とホンダが組んだチームはスタートできるかどうか危ぶまれる状態。76年の歴史上最大と言われるレギュレーション変更による『半電動化』により、開幕戦は大混乱に陥った。

逆に言えば、従来の情報がリセットされるので、今年からF1を追いかけるには最適のタイミング。そんな混迷のシーズンを、トヨタがタイトルパートナーとしてバックアップすることになったTGR Haas F1チーム（以降ハース）を率いて戦う小松礼雄（あやお）チーム代表に話を聞いた。開幕戦のオーストラリアGPから、翌週の中国GPに向う途中に東京に立ち寄った際の小松代表に貴重な時間をいただいた。

ハース
ハースは第2戦中国GPでもベアマンが5位に入る好成績を収めた（写真：TGR Haas F1 Team）

新しいレギュレーションで、序列がリセットされたF1

「大混乱になるのは分かっていました。だから、事前にいろいろ意見を言っていたんです」と小松代表。

これまでのように大パワーのガソリンエンジンでレースを行っていては、この時代、社会的意義を失う。そこで、2026年シーズンからF1では根本的なレギュレーション変更が行われた。おおまかに説明すると、燃料はガソリンのような石油由来のものではなく、都市廃棄物、非食用バイオマスなどから作られたいわゆる持続可能燃料を使う。さらに、出力の半分は走行中に発電した電気によるモーターパワーでなければいけない。

小松代表
第1戦オーストラリア・メルボルンと、翌週の第2戦中国・上海の間に東京に立ち寄ったタイミングでお話を聞いた（撮影：山畑俊樹）
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