｢眼鏡を100個買い直した｣ニトリHD会長､発達障害診断に"ホッとした" 漢字で名前が書けず｢頭の悪さ｣を責めた過去

「眼鏡を100個買い直した」「小6まで自分の名前を漢字で書けなかった」――日本を代表する経営者、ニトリHDの似鳥昭雄会長が74歳にして受けた診断は「発達障害（ADHD）」でした。

長年自分を「努力不足の劣等生」と責め続けてきた似鳥氏にとって、それはこれまでの人生の困難を解き明かす“答え合わせ”だったと言います。宣告を受けた時に感じた納得感と安心感、それはあまりに率直な告白でした。

ショックはなく、ただただしっくりきた

「そうですね、似鳥さんは発達障害です」

普段から通っている病院の先生は、私にそう言って、さらにこう続けました。

「正真正銘、ADHDです。気がつかずにここまできて、仕事も成功なさったのは良かったですね」

74歳で「発達障害」の診断を受けた私は、ほんの少しのショックも感じませんでした。本当にまったくです。診断の数日前まで、「発達障害」という言葉すら知らなかったから、ネガティブなイメージもポジティブなイメージもありません。何の先入観もなく、ただただ先生の説明を「なるほど、そういうものか」と聞いていました。