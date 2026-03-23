楽天はエコシステム輸出､NTTは光でAI電力問題に挑む──世界最大級の通信展示会で示した日本2社の異なる勝ち筋

日本の通信大手2社が、世界に向けてまったく異なる切り札を見せた。

スペイン・バルセロナで2026年3月2日から5日にかけて、モバイル通信分野で世界最大級の展示会「MWC Barcelona 2026」が開催された。日本からは楽天グループの三木谷浩史会長兼社長と、NTTの島田明社長がそれぞれ基調講演に登壇した。NTTはNTTドコモ、NTTデータとのグループ共同出展で、共同出展は2019年以来7年ぶりだった。

三木谷氏はソフトウェアとエコシステムの輸出を、島田氏は光技術によるAIインフラの省電力化を訴えた。テーマは異なるが、日本発の技術とビジネスモデルを世界に売り込むという点では共通する。両者の講演内容を振り返る。

三木谷氏「エコシステムなしに未来はない」

三木谷氏の講演は、通信事業者のビジネスモデルそのものを問い直す内容だった。冒頭では講演の定番となっている創業エピソードを披露した。「約30年前にインターネットで物を買う人がいない時代に楽天を創業した。最初の月の楽天市場の取引額は3000ドルで、うち2000ドルは自分の買い物だった」。そこからモバイル事業の話に移り、「契約者を増やし、1人あたりの売上高（ARPU）を上げ、コストを下げる。やることはシンプルだ」と語った。