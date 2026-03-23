82歳現役医師､フットワークの軽さを支えるのは｢丈夫な足腰｣《骨密度低下に｢待った！｣をかける2つのポイント》

82歳にして現役で診療に立つ内科医・菅沼安嬉子さん。菅沼さんは、80代で心も体も元気でいられるためには、50代からの準備が必要だといいます。

アフター更年期の体質変化にご注意を

更年期を切り抜け、やれやれと思っている方。さぁ、第二の青春の始まりです。

でも、ちょっとだけご注意を。女性ホルモンにはエストロゲンとプロゲステロンがありますが、特に健康と大きくかかわるのがエストロゲンです。

エストロゲンには、体を守るための働きがたくさんあります。そのため閉経を迎えてエストロゲンが低下すると、次のような長期的弊害が出やすくなるのです。

1 コレステロール値が上がる

エストロゲンにはコレステロール値を適正に保つ働きがあるため、低下すると、血液中のコレステロールや中性脂肪が多くなりがちです。その状態が続くと、血管壁に余分な脂肪がたまり、動脈硬化が起こりやすくなります。

2 骨粗鬆症のリスクが高まる

骨は、生成と破壊を繰り返し、代謝が行われています。骨組織の中では、「骨芽（こつが）細胞」が骨の形成を、「破骨（はこつ）細胞」が骨の吸収を担っており、絶妙なバランスを保っています。エストロゲンには破骨細胞の活動を抑制する働きがあるため、閉経によってエストロゲンが低下すると、破骨細胞が亢進（こうしん）し、骨密度が下がります。