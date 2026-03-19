100円ツナ缶の時代に｢瓶詰めツナ｣で勝負した理由､9割の人に反対されても "ギフト需要"に賭けた高級路線の勝算

ツナといえば、缶詰。そう思う人は多いだろう。サラダやサンドイッチ、パスタなど、家庭料理の定番食材として日本の食卓に広く浸透している。スーパーに行けば100円台から200円台のツナ缶が並び、手軽に使える保存食品として親しまれてきた。

しかし静岡県焼津市には、その常識を少しだけ揺さぶる店がある。焼津港からほど近い本町の一角に店を構える「TUNALABO（ツナラボ）」だ。店内に入ると、棚に並ぶ色とりどりの瓶詰めが目を引く。中身はすべてツナで、その名も「おつな」。プレーンをはじめ、ガーリック＆オレガノ、ドライトマト＆バジル、ポルチーニ、粒マスタードなど、味のバリエーションは13種類にも及ぶ。

料理人として魚と向き合った修業時代

「TUNALABO」を運営する株式会社JINの代表取締役社長、関根仁さんは「よろしければご試食もできます」と、訪れた客に声を掛ける。白衣に身を包んでいるのは、店名の「LABO（研究室）」にちなんだものだろう。

関根さんは焼津の出身ではない。福島で生まれ育ち、18歳の頃からイタリアンを皮切りにフレンチ、和食など幅広いジャンルの店で料理人として腕を磨いてきた。

「22、3歳の頃だったと思います。ふと、日本人に生まれたからには、魚くらいはちゃんと扱えるようになりたい。味噌汁ぐらい上手に作れる料理人になりたいと思ったんです」（関根さん）

そんな思いから、東京・千駄木の和食店で修業を始める。そこは鮮魚店が併設された店で、魚の仕入れから調理までを学べる環境だった。30歳までの約8年間、魚と向き合う日々を送った。

鮮魚店をやりたいという思いもあったが、新規参入するには魚屋だけでは生活が難しい。そこで30歳のとき、東京・池尻大橋に魚料理をメインとした小料理屋を開いた。ツナ作りは、その店での小さな出来事がきっかけだった。