Netflix新規加入者が見る《番組ランキングTOP10》の"意外な結果"　1位は｢もうええでしょう｣…WBC期間の人気作品は

WBCの独占放送が話題になったNetflix。準々決勝で日本がベネズエラに敗れると、Xでは「ネトフリ解約」がトレンドに入ったようです。しかし、これは裏を返せば、それだけWBCの開催前・期間中に新規加入者が多かったということではないでしょうか。

新規ユーザーは、WBC以外にはどんな番組を視聴していたのでしょう。3月13日に発表されたランキングの結果は、意外なものでした。一言で表すなら、「“テレビっ子”が好みそうな番組」です。そこからは、地上波テレビの主力視聴者層を奪うような傾向が見えてきます。

Netflix新規加入者が見る番組ランキングTOP10

発表された番組ランキングは、Netflixの視聴データをもとに同社が集計したもので、対象期間はWBCキャンペーン開始日の2026年2月19日から3月9日まで。

この期間中に日本でNetflixに新規加入した人が、WBC本編・関連作品以外にどのような番組を選んで視聴したのか、その実態を示しています。テレビ番組を扱った「シリーズ部門TOP10」を見ていきましょう。

まず、上位10作品の顔ぶれを見たとき、バラエティ番組が2作品も入っていることを、筆者は意外に感じました。バラエティは通常期間でも週間ランキングに入る人気ジャンルではありますが、Netflixのラインナップ全体で見ると作品数はまだ決して多くはないからです。

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