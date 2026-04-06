【10月から対策が義務化】カスハラなのか? クレームなのか? チャートで見分ける｢3つの境界線｣

定義では判断しづらい「カスハラ」と「クレーム」

カスハラとは、カスタマーハラスメントの略称で、一般には「顧客からの著しい迷惑行為」とされます。

しかし、その定義では、カスハラと正当なクレームの違いを判断できませんし、現場従業員としては、具体的にどうすればよいのかもわからないでしょう。

誤解を恐れずに言うと、カスハラと正当なクレームの違いを考えるうえでは、「落ち度」「バランス」「手段」の3点に着目するとわかりやすいと思います。

いずれか1つでも否定される場合で、就業環境が害されたときには、カスハラに当たると言えるでしょう（図表1）。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

なお、カスハラと正当なクレームの「厳密な区別」については、厚労省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、東京都の「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針（ガイドライン）」等を参照してください。