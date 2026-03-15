【毎日株に触れれば“値動き”がわかる】ゴールを決めることが大事／AIの答えを信じ切るな！／他国の株を買っている場合じゃない！／ママ友に投資アドバイスをするとしたら？／投資はフェアなプロ・アマ戦

前編はこちら

https://youtu.be/Pon18Gv8he4

元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家のちょる子さん【後編】です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:28 ちょる子の「投資の極意」

00:47 「毎日株に触れる」

02:13 納得がいくまでニュースを探す

03:03 「ゴールを明確に」

04:15 どうやってゴール設定する？

04:40 「一次情報を取りに行く」

06:40 SNSで賑わっている株に近づかない

07:11 ママ友に投資のアドバイスをするとしたら？

09:30 上重の投資マインドを判定

11:58 ちょる子の注目セクター

13:52 ちょる子が贈る「投資の格言」

15:40 収録を終えて

撮影・編集 : 革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・高橋良太）

【出演者】

ちょる子

親の影響を受け、2011年に240万円から株主優待を目当てに株式投資をスタート。

2019年から育児休業をきっかけに、大型株のスキャルピングやスイングトレードを開始。2022年に資産1億円を達成。2025年には資産3億円を突破した30代の兼業投資家。

2児の母として、育児と仕事、そして投資のバランスを取りながら日々奮闘中。

上重 聡（かみしげ・さとし）

1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに

藤尾 明彦（ふじお・あきひこ）

東洋経済オンライン編集長

『週刊東洋経済』『会社四季報オンライン』『会社四季報』などの編集を経て、『東洋経済オンライン』編集長。健康オタクでランニングが趣味。心身統一合気道2段。

※動画内のデータは収録時点（2026年2月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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