【毎日株に触れれば“値動き”がわかる】ゴールを決めることが大事／AIの答えを信じ切るな！／他国の株を買っている場合じゃない！／ママ友に投資アドバイスをするとしたら？／投資はフェアなプロ・アマ戦
前編はこちら
https://youtu.be/Pon18Gv8he4
元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家のちょる子さん【後編】です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:28 ちょる子の「投資の極意」
00:47 「毎日株に触れる」
02:13 納得がいくまでニュースを探す
03:03 「ゴールを明確に」
04:15 どうやってゴール設定する？
04:40 「一次情報を取りに行く」
06:40 SNSで賑わっている株に近づかない
07:11 ママ友に投資のアドバイスをするとしたら？
09:30 上重の投資マインドを判定
11:58 ちょる子の注目セクター
13:52 ちょる子が贈る「投資の格言」
15:40 収録を終えて
撮影・編集 : 革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・高橋良太）
【出演者】
ちょる子
親の影響を受け、2011年に240万円から株主優待を目当てに株式投資をスタート。
2019年から育児休業をきっかけに、大型株のスキャルピングやスイングトレードを開始。2022年に資産1億円を達成。2025年には資産3億円を突破した30代の兼業投資家。
2児の母として、育児と仕事、そして投資のバランスを取りながら日々奮闘中。
上重 聡（かみしげ・さとし）
1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに
藤尾 明彦（ふじお・あきひこ）
東洋経済オンライン編集長
『週刊東洋経済』『会社四季報オンライン』『会社四季報』などの編集を経て、『東洋経済オンライン』編集長。健康オタクでランニングが趣味。心身統一合気道2段。
※動画内のデータは収録時点（2026年2月）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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