温泉､空港…インターチェンジ名にトレンドあり？ 観光客に向けた"おもてなし"名称が増えている！

2回にわたってインターチェンジ（IC）名にスポットを当ててきた当連載、今回は都市名ではない名称を使ったインターチェンジにスポットを当てる。

近年、全国のIC名を見渡すと「○○温泉IC」「○○空港IC」という名称が目につく。地元の利用者というよりは、遠来の観光客への便宜を図っているような“おもてなし”名称といってよい、これらをまず俯瞰したい。

>>>第1回：まほろば､ヴィソン…斬新なインターチェンジ名

>>>第2回：最も短い名前はどこ？個性派インターチェンジ名

「箱根IC」はないけれど

まずは「温泉」から。温泉が入るインターチェンジを北からざっと拾っていくと、次のようなものがある。並べてみると、新潟を含む東北と中国地方に集中していることがわかるだろう。

■あつみ温泉IC（日本海東北道／山形県）

■かみのやま温泉IC（東北中央道／山形県）

■村上瀬波温泉IC（日本海東北道／新潟県）

■下部温泉早川IC（中部横断道／山梨県）

■吉岡温泉IC（山陰道／鳥取県）

■浜村鹿野温泉IC（山陰道／鳥取県）

■湯郷温泉IC（美作岡山道路／岡山県）

■湯田温泉スマートIC（中国道／山口県）

■長門湯本温泉IC（山陰道／山口県）

しかし、どの温泉名も、周辺地域では知られていても、別府や箱根のように全国的に有名なものはほとんどないのだ。ちなみに「別府IC」はあるが、「箱根IC」はない。

純粋に温泉名だけの「吉岡温泉IC」や「湯郷温泉（ゆのごうおんせん）IC」のような命名もあれば、地域名と組み合わせた「下部温泉早川IC」（早川は、このICが玄関となる山梨県南巨摩郡早川町を指す）という連名のICもある。

このうち「あつみ温泉」は、JR羽越線に同名の駅がある。ただし、1977年までは温海（あつみ）駅であった。

同様に、奥羽本線にあるのは、かみのやま温泉駅だ。この駅は92年、山形新幹線の停車に合わせて現駅名に改称されたものである。また、下部温泉駅もJR身延線に存在するが、こちらも91年までは単に下部駅であった。