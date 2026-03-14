【半導体再編】デンソーがロームに買収提案／ロームは東芝と協業関係／「友好的な買収」にならない？／EV部品で重要なパワー半導体／再編が進まなかった理由／なぜ今、デンソーが買収に動いたのか【ニュース解説】

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2026/03/14 19:01
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自動車部品で国内最大手のデンソーが、大手半導体メーカーのロームに対して買収提案をしたことが明らかになった。業界内ではデンソーによる「パワー半導体の強化」という一面では説明しきれない複数の見方が浮上している。なぜ、このタイミングでロームに“接近”したのか。ロームと東芝の協業関係はどうなるのか。石阪記者が解説する。

【タイムテーブル】
00:09　本日のテーマ
00:51　買収提案に対する業界の見方　
01:32　ロームはどんな会社？
04:15　デンソーの半導体事業について
05:28　パワー半導体のプレーヤー
07:16　再編が進まなかった理由
08:47　国内勢の協業関係
10:14　ロームは誰と組みたいのか？
12:22　デンソーのメリット
15:54　なぜ今、買収提案したのか？
17:57　海外勢が参戦する可能性
18:44　本日のまとめ

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎 司）、昼間 將太
編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真：ヒラオカスタジオ、鈴木紳平

【出演者】
石阪 友貴（いしざか・ともき）
東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら
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井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長



※動画内のデータは収録時点（2026年3月13 日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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