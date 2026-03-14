【半導体再編】デンソーがロームに買収提案／ロームは東芝と協業関係／「友好的な買収」にならない？／EV部品で重要なパワー半導体／再編が進まなかった理由／なぜ今、デンソーが買収に動いたのか【ニュース解説】

自動車部品で国内最大手のデンソーが、大手半導体メーカーのロームに対して買収提案をしたことが明らかになった。業界内ではデンソーによる「パワー半導体の強化」という一面では説明しきれない複数の見方が浮上している。なぜ、このタイミングでロームに“接近”したのか。ロームと東芝の協業関係はどうなるのか。石阪記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:09 本日のテーマ

00:51 買収提案に対する業界の見方

01:32 ロームはどんな会社？

04:15 デンソーの半導体事業について

05:28 パワー半導体のプレーヤー

07:16 再編が進まなかった理由

08:47 国内勢の協業関係

10:14 ロームは誰と組みたいのか？

12:22 デンソーのメリット

15:54 なぜ今、買収提案したのか？

17:57 海外勢が参戦する可能性

18:44 本日のまとめ

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎 司）、昼間 將太

編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真：ヒラオカスタジオ、鈴木紳平

【出演者】

石阪 友貴（いしざか・ともき）

東洋経済 記者

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井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長





※動画内のデータは収録時点（2026年3月13 日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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