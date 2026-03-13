【保存版】連日話題の「ホルムズ海峡」を解説！／事実上封鎖でガソリン価格は今後どうなる？国は約250日分の石油備蓄を放出へ／中東地域以外の原油購入は可能？

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/03/13 19:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

イスラエルおよびアメリカによるイランへの先制攻撃に端を発した中東での戦争は、イランがホルムズ海峡の封鎖を試みる深刻な事態に発展した。

この動画では、
・そもそもホルムズ海峡ってどこ？
・なぜこれほどまでホルムズ海峡に注目が集まっているの？
・ホルムズ海峡を巡って、今後私たちの生活への影響は？
などについて、日本エネルギー経済研究所・中東研究センター・研究主幹の深沢幸治氏にわかるまで解説してもらう。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:44　本日のテーマ
00:50　ホルムズ海峡ってどこ？　
01:36　世界の原油の約2割が海峡を通る
02:22　日本の原油の中東依存95%
03:34　海峡の“封鎖”いつまで？
04:35　ガソリン価格が高騰
06:05　石油備蓄を放出へ
07:48　中東以外から原油購入は可能？
09:51　本日のまとめ

撮影・編集：桑島圭佑

【出演者】
深沢 幸治（ふかざわ・こうじ）
中東研究センター 　研究主幹
専門分野：GCC諸国のエネルギー情勢、OPECおよび国際石油市場動向

氏田朋子（フリーアナウンサー）
2007年〜2014年 CBCテレビアナウンサー
2014年～ フリーアナウンサー

動画内の船舶の隻数グラフ
松田琢磨氏（神奈川大学経済学部教授）作成
https://toyokeizai.net/articles/-/937437



※動画内のデータは収録時点（2026年3月12日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)：/ https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#

◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
JR東日本 運賃値上げの余波
新着あり
JTの逆襲
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
イランショック
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事