ワークマン《990円疲労回復インナー》が4月上旬発売…安さで一気に拡大なるか？→ひと足早く試してみた正直レビュー

日本人には「疲労回復」が必要かもしれない……。

働いて働いて働いた結果、日本人の約80％がお疲れモード？

日本リカバリー協会が約10万人（20～70代）を対象に調査した『日本の疲労状況2025』によると、日本で元気な人は21％。低頻度で疲れている人は37％。高頻度で疲れている人は42％。約80％の人が「疲れている」と感じていることが判明した。

誰もが知っている通り、心身の健康を維持するためには「食事・運動・睡眠」が重要になる。例えば筆者の場合、睡眠の質を高めるため毎週サウナに通っている。良質な睡眠やアンチエイジングに効果があると注目されている、キウイフルーツを就寝前に2つ食べることもある（あくまで個人の感想だが、どちらの方法にも睡眠効果を感じている）。

そんな私が今大注目しているのがリカバリーウェア、疲労回復ウェアとして販売されているワークマンの『メディヒール』シリーズだ。メディヒールは鉱石が練り込まれた特殊な生地で作られており、身体から放出される遠赤外線を利用 → 「疲労回復」「血行促進」「筋肉のハリ、コリの緩和」「筋肉の疲れを軽減」といった効果が期待できるとされている。