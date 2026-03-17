約1000円で現地レベルの中華料理が食べ放題…池袋に｢ガチ中華｣食べ放題の店が増殖する事情

外で昼食を取ると、「前より高くなった」と感じることが増えた。実際、物価高のなかでランチの値ごろ感は崩れつつある。そんななか、池袋北口を歩くと、まるで別世界のような光景に出くわす。1000円前後で20種類近い中華料理を好きなだけ食べられる「ガチ中華」のランチ食べ放題が、雑居ビルの上層階にまで広がっているのだ。値上げが続くランチ市場のなかで、数少ない「オアシス」のようにも見える。

しかし、この異様なコストパフォーマンスは、単なるサービス精神だけでは説明できない。背景にあるのは、ガチ中華どうしの激しい競争と、夜営業に客を呼び込むための集客戦略だ。ランチを安くして夜で利益を確保するという発想自体は飲食店では珍しくないが、池袋のガチ中華では、その競争がひときわ先鋭化しているように見える。

店の外まで人があふれるほどの盛況ぶり

池袋北口といえば、ガチ中華の集積エリアとして知られている。3月のある週末の昼時に歩いてみると、わずか10分ほどの間に、中国東北の鉄鍋が食べられる「大豊収」や、新疆ウイグル自治区の料理がウリの「大新疆」、夜には串焼き食べ放題を提供している「百福園鮮烤」などの店の前で、ランチバイキングの看板が置かれていた。

平日限定ではあるものの、湖南料理の「湘聚・湖南菜館」や「太陽城」などでも同様の食べ放題を実施しており、メインメニューに副菜食べ放題を組み合わせた店まで含めれば、池袋北口周辺では10店舗以上が何らかの形でランチバイキングを実施している。

安価なものだと1000円未満、高くても1300円程度。昨今の物価高を考えると、かなりリーズナブルな価格で中華料理バイキングが食べられる。実際、試しに3店舗ほど入ってみたが、どこも店の外まで人があふれるほどの盛況ぶりだった。