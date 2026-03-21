【苦境のホンダがアメリカで販売するインテグラのコンパクトSUV版】日本未導入のアキュラ｢ADX｣に漂うジャスト感

2024年の11月に正式発表された、アキュラのプレミアムコンパクトSUV「ADX」。アキュラがラインナップするSUVの中でも最もコンパクトで、主に若いユーザーに向けたアキュラブランドのエントリーモデルとして位置付けられている。

プラットフォームは日本では「ZR-V」、アメリカでは「HR-V」として販売されているコンパクトSUVと共有しており、広い目で見ると現行の「シビック」や同じアキュラブランドから展開されている「インテグラ」とも共通する、ホンダ最新のグローバルアーキテクチャーが採用されている。

日本のZR-Vと同じボディサイズに1.5Lターボ搭載

実際、ボディサイズを比べてみるとホイールベースの104.5インチ（約2654mm）はHR-V/ZR-Vとまったく同じ。バンパーのデザインが異なることから全長、全幅は少しADXのほうが大きいものの、ほぼ同等サイズと言って差し支えないだろう。

ただし、大きな違いがあるのがパワートレイン。日本のZR-Vが1.5リッターのハイブリッドと自然吸気エンジン、アメリカのHR-Vが2.0リッターの自然吸気エンジンを設定するのに対して、ADXはインテグラと同じ1.5リッターターボエンジンを搭載。最高出力は190hp（約192ps）に達し、ADXがアキュラのブランド性に相応しい、よりスポーティでアグレッシブなSUVに仕立てられていることがわかる。