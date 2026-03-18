デキると思われたい人ほど仕事を｢何となく｣しか理解できないのはなぜ？若いうちから身につけるべき｢素直さ｣の効力

太田 亮 : ハーベス取締役／実務家
2026/03/18 13:00
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ノートPCの前で顔を覆い隠す男性
デキると思われたい人ほど仕事の理解度が深まらないのはなぜでしょうか（kouta／PIXTA）
KPI、スキーム、マインドセット、CRM……。知らないビジネス用語が飛び交ったとき、さもわかっているように知ったかぶりをしてしまうことはありませんか？
ナマケモンが教える 社会人1年目の仕事術』を監修した実務家の太田亮氏は、こうしたプライドが成長のチャンスを奪い、将来的に「恥ずかしい人」になってしまうと指摘します。 本記事では、「デキる人」を演じるのをやめ、実力を着実に伸ばすためのヒントをお届けします。

仕事を「何となく」しか理解できない人

職場や商談の現場で飛び交う専門用語、雑談で話題にのぼった時事ネタ……。

本当は知らないのに、「バカだと思われたくない」「かっこよく見られたい」という見栄から、知っているふりをしてごまかしていませんか？ 

その場しのぎの“知ったか”を続けていると、学ぶチャンスを失って、「デキる感」をまとっただけのハリボテの人になってしまい、いつか大きな失敗をするかも。

入社1、2年目は「知らない」が許されますが、そのまま5年経ったら「恥ずかしい人」になってしまうでしょう。

若手のうちは、知らないことがあって当たり前。そう割り切って、知らないことは素直に聞くクセをつけましょう。

ナマケモンが教える 社会人1年目の仕事術: 地味に困るが人に訊けないビジネス常識40
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知ったかぶりの裏側にあるのは、「プライド」です。自分を守ろうとするその気持ちを優先すると、素直に教えてもらうという学びのチャンスを逃してしまうのです。

「知らない」と素直に言えない、その場しのぎの“知ったか”が習慣化すると、わからないことがいつまでもわからないまま残ってしまいます。

結果、仕事の理解度が浅いまま、大事な場面で言葉の使い間違いをしたり、取引先とのやりとりで齟齬が生まれたりと、大きな失敗につながります。

上司や先輩にとって、新人のあなたは「知らなくて当然の人」。それなのに、自分が持つ表面的な知識だけで、「あ、それわかってます」と説明をさえぎったり聞かなかったりすると、相手は教える気がなくなります。

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