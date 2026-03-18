デキると思われたい人ほど仕事を｢何となく｣しか理解できないのはなぜ？若いうちから身につけるべき｢素直さ｣の効力

仕事を「何となく」しか理解できない人

職場や商談の現場で飛び交う専門用語、雑談で話題にのぼった時事ネタ……。

本当は知らないのに、「バカだと思われたくない」「かっこよく見られたい」という見栄から、知っているふりをしてごまかしていませんか？

その場しのぎの“知ったか”を続けていると、学ぶチャンスを失って、「デキる感」をまとっただけのハリボテの人になってしまい、いつか大きな失敗をするかも。

入社1、2年目は「知らない」が許されますが、そのまま5年経ったら「恥ずかしい人」になってしまうでしょう。

若手のうちは、知らないことがあって当たり前。そう割り切って、知らないことは素直に聞くクセをつけましょう。

知ったかぶりの裏側にあるのは、「プライド」です。自分を守ろうとするその気持ちを優先すると、素直に教えてもらうという学びのチャンスを逃してしまうのです。

「知らない」と素直に言えない、その場しのぎの“知ったか”が習慣化すると、わからないことがいつまでもわからないまま残ってしまいます。

結果、仕事の理解度が浅いまま、大事な場面で言葉の使い間違いをしたり、取引先とのやりとりで齟齬が生まれたりと、大きな失敗につながります。

上司や先輩にとって、新人のあなたは「知らなくて当然の人」。それなのに、自分が持つ表面的な知識だけで、「あ、それわかってます」と説明をさえぎったり聞かなかったりすると、相手は教える気がなくなります。