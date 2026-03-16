AIトラフィック時代の通信網､ノキアとNTTドコモが描く｢AIネイティブネットワーク｣と6Gの現実とは

石井 徹 : モバイル・ITライター
2026/03/16 11:00
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NokiaのJustin Hotard CEO（左）とNTTドコモ6Gテック部の永田聡担当部長（右）（写真：筆者撮影）
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スペイン・バルセロナで2026年3月に開催されたモバイル通信分野の展示会「MWC Barcelona 2026」。スマートフォンの新機種やAIアシスタントが展示の目玉だったが、その裏側では通信の根幹に関わる議論が進んでいた。AIの普及がネットワークの設計思想そのものを変えるという認識が、機器ベンダーと通信事業者の双方に広がりつつある。

フィンランドNokiaのJustin Hotard CEOはプレスイベントで「ネットワークが扱う通信の主役はもうAIだ」と切り出した。Intel出身でAI・データセンター畑を歩んできた人物が、通信機器最大手のトップとしてネットワーク変革を語る。年間1.3兆回のAIセッションが発生し、1日当たり100兆のトークン（AIが扱うデータの最小単位）が飛び交っている。毎月のAIトラフィックは770億ギガバイトに達し、その53.5％がモバイルネットワーク上で動いている。

「AIエージェントは眠らない」

Nokiaが問題視するのは、AIのトラフィックが従来のデータ通信と性質が異なることだ。動画ストリーミングは大容量だが予測しやすく、線形に増加する。ネットワーク設計はピーク時間帯の需要を想定すれば済んでいた。

Nokiaのプレスイベントで、従来のモバイルトラフィック（左）とAIモバイルトラフィック（右）の違いを示すHotard CEO。AIのトラフィックは変動が大きく不規則だと説明した（写真：筆者撮影）
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