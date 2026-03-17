3万円安いiPhone 17eの弱点は設定でどこまで補えるか､60Hz表示･カメラ操作･バッテリー問題の現実的な対処法

✎ 1〜 ✎ 158 ✎ 159 ✎ 160 ✎ 161
石野 純也 : ケータイジャーナリスト
2026/03/17 8:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
iPhone 17e
3月11日に発売されたiPhone 17e。ストレージ倍増でお得度がアップした（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(6枚)

iPhone 17シリーズの廉価モデルとなる「iPhone 17e」が、3月11日に発売された。昨年登場したiPhone 16eから価格を据え置いたまま、ストレージ容量が2倍の256GBからとなり、よりお得度が高まったモデルだ。「iPhone 16e」では非対応だった磁石で背面に充電器などのアクセサリーをつけられるMagSafeにも対応している。

日本では、iPhone 17シリーズの為替レートを見直した影響でノーマルモデルであるiPhone 17との差は3万円に広がった。iPhone 16との差分が2万5000円だったiPhone 16eと比べ、より廉価モデルとしての役割が明確になったと言えるだろう。日本では、UQ mobileやワイモバイルといったサブブランドで選択できる最新のiPhoneで、かつ10万円を下回っていることもあり人気が出そうだ。

一方で、ノーマルモデルから3万円安いぶん、どうしてもトレードオフはある。ディスプレイのリフレッシュレートが60Hzなのはその1つ。バッテリーの持ちもiPhone 17の方が長い。また、iPhone 17eはカメラが広角のみで、iPhone 17シリーズが搭載する「カメラコントロール」も搭載していない。こうした差は、設定である程度まで埋めることも可能だ。そんなiPhone 17e向きのおすすめ設定を解説していく。

スクロールやアニメーションの違和感は設定で解消

iPhone 17eを普段使いしているとまず気になるのは、リフレッシュレートの違いではないだろうか。iPhone 17シリーズはノーマルモデルのiPhone 17を含め、4モデルとも120Hzの「ProMotion」に対応したが、iPhone 17eは60Hzのまま。1秒間に画面を書き換える回数が半分のため、素早い動きを滑らかに表現するのがやや苦手だ。

次ページアニメーションの残像感を軽減する方法
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
携帯キャリア競争の新局面
新着あり
「責任ある積極財政」は日本経済を、強く豊かにするのか。
新着あり
JR東日本 運賃値上げの余波
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事