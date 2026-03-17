10万円切りの｢MacBook Neo｣を徹底検証 iPhoneチップ搭載の格安Macはどこまで使えるのか､割り切り仕様の実力を探る

村上 タクタ : 編集者・ライター
2026/03/17 8:30
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このシトラスに加えて、インディゴ、ブラッシュ、シルバーの4色が用意される（写真：筆者撮影）
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話題のMacBook Neoを買った。このMacの特徴的なところは、なんといっても10万円を切る9万9800円という値段である。学割なら8万4800円。円高と半導体価格の上昇で、特に日本においては多くのデバイスの値段が上がっている中、この値段は破格値と言っていいだろう。

でも、そんな格安Macが本当に使い物になるのか？ いろんな部分にコストダウンの影響があるのではないか？ 詳細にチェックしてみた。

とにかく「安いこと」が重要だった

まず、このMacBook Neoの素性を簡単に説明しておこう。

基本的な構成は『ノート型Macに去年のiPhoneのチップセットを搭載した』というもの。また、それ以外の部分も徹底的にコストダウンされている。

これまでMacBookのラインナップで一番安いのはMacBook Airの18万4800円だった。そのほぼ半額、9万9800円でノート型Macを作ろうというのだから、かなりいろいろな部分をコストダウンしなければならないのは、ご理解いただけると思う。

しかし、9万9800円である。安いは正義。もちろん、MacBook Airほどの性能はないが、そもそも現行MacBook Airほどの性能を必要とする人ばかりではない。そんな人が買えるMacがあるというのは素晴らしいことだと思う。

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