"異色のキャバ嬢"きこさんは野村証券を経て銀座の夜の街に飛び込んだ ｢シャンパンを飲みながら株の話をしています｣

「元証券マンキャバ嬢」という異色の肩書を持つのは、ジャングル東京銀座に在籍する「きこ」さんだ。2017年に野村証券に入社し法人営業などで実績を出した後、キャバクラへと転職した。

――大学を出て新卒で入ったのは野村証券。志望した理由は。

実は就職活動で、テレビ局の女子アナウンサーを当初目指していたんです。ところがキー局すべてに落ちてしまった。そこで、すぐに他業界の会社を受けようと。しかし大学名もそんなにいいわけではなく、長所として自慢できるものもありませんでした。

そこで、どうせ働くなら「最も厳しい環境」に身を置いて自分を鍛えたいと考え、激務で知られる野村証券を選んだんです。野村証券で3年働き続けることができれば、いろいろな業界にチャレンジできると聞いていたので。「修業」するつもりで入社しました。結果、5年いました。

――実際に入社してどうでしたか。

めちゃくちゃ大変でした。大学時代はキラキラした生活を送っていたのに、入社してすぐ「ピンポン（飛び込み営業）に行ってこい」と言われるんですから。池袋支店からスタートし、毎日、野村証券伝統の「巻紙（まきがみ）」を書いて、泥臭い飛び込み営業を続けました。

地道に頑張った結果、2年目には個人成績で全国2位になり、さらに同期では3人しか選ばれない「CEO賞」も受賞することができました。最終的には本社勤務となり、未上場企業の株価算定や相続対策といった業務に従事しました。

外資系金融機関ではなく銀座を選択

――その向上心はどこから生まれているんでしょうか。

両親が2人とも公務員だったことが影響しているかもしれません。公務員は安定していますが、生涯で稼げる額が決まっています。私は幼少期からもっと上り詰めたい、地位もお金も手に入れたいという野心がありました。

――野村証券時代のキャリアは輝かしいものですが、そこからまったく違う夜の世界に飛び込みました。

実は当時、外資系の金融機関の数社からお誘いを受けていました。しかしちょうどそのころコロナ禍で、「このまま会社員のままでいいのか」と考えるようになっていました。というのも野村証券時代、お客様の資産はどんどん増えているのに、自分自身の資産形成ができていなかったからです。

もちろん野村証券のお給料もかなり良かったのですが、自分の資産を形成したいと思ったんです。また、投資関係の事業で起業したいとの思いもありました。そのためまずは自己資金をある程度稼ごうと、思い切って「銀座に転職」することにしました。