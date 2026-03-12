【“借金あり”から資産3億への道のり】育児が最優先！投資時間の捻出方法／1日で2400万円の損失から得た教訓／夫からのリアクション／自分なりの“弱み”と“必殺技”をどう見つける？／資産額の目標は？

元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家のちょる子さん【前編】です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:24 本編

01:00 ちょる子の名前の由来

01:45 現在の資産額

03:35 借金ありから“億り人”へ

06:33 “相性のいい”銘柄

07:32 暴落時だけ買うと決めていた

08:11 億り人になって生活に変化は？

09:23 どうやって投資の時間を捻出？

10:27 ちょる子さんの1日のタイムスケジュール

12:15 夫からの反応

14:28 （投資から）退場した過去

14:57 損失2400万円「慢心」から得た教訓

16:40 子供が「投資したい」と言ったら？

17:13 “億り人”になるための武器

19:48 目標資産額は？

撮影・編集 : 革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・高橋良太）

【出演者】

ちょる子

個人投資家。親の影響を受け、2011年に240万円から株主優待を目当てに株式投資をスタート。

2019年から育児休業をきっかけに、大型株のスキャルピングやスイングトレードを開始。2022年に資産1億円を達成。2025年には資産3億円を突破した30代の兼業投資家。

2児の母として、育児と仕事、そして投資のバランスを取りながら日々奮闘中。

上重 聡（かみしげ・さとし）

1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに

藤尾 明彦（ふじお・あきひこ）

東洋経済オンライン編集長

『週刊東洋経済』『会社四季報オンライン』『会社四季報』などの編集を経て、『東洋経済オンライン』編集長。健康オタクでランニングが趣味。心身統一合気道2段。

※動画内のデータは収録時点（2026年2月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

