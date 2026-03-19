【ステーションワゴンとSUVの融合､レガシィの血統】スバル｢レヴォーグ レイバック｣最新モデルに乗って気づく幸福感

スバル「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」の最新モデルがぐっとよくなっている。2026年2月のドライブでわかったのは、乗り心地など洗練度が上がっていることだ。

レイバックといえば、レヴォーグの派生車種。連想するのは、興味深いスバルのビジネスだ。ペアレントとアフィリエイトの作り方といえばいいだろうか。

コアモデルをしっかり設定し、派生車種を作る。派生車種には、コアモデルとは違うニーズを反映させる。それでいて、ひとつのファミリーとして市場価値を確固たるものとするのだ。

スバルらしい派生車種展開のビジネス

海外だと、メルセデス・ベンツやBMWが得意とする手法だ。セダンをコアモデルとして、クーペやカブリオレを作る。

昨今でいうと、SUVのバリエーションも同様。ロングルーフの機能的なコアモデルと、そこからルーフ前後長の短いクーペライクな派生車種を開発する。BMWだと「X1」に対して「X2」、「X5」に対して「X6」。メルセデス・ベンツは「GLC」と「GLCクーペ」や「GLE」と「GLEクーペ」の関係が思い当たる。

そもそも、昨今のビジネススキームに先鞭をつけたのは、スバルである。そこにレイバックのオリジンが見つかるともいえる。