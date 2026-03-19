褒めたつもりが…｢超ヤな感じ｣と嫌われた､社内メールの《ある一文》 悪気がないのに勘違いされる人が書いていること

あなたは「嫌われる文章」と聞くと、どんな文章を思い浮かべますか？

自分語りや自慢が延々と続く文章。

言葉は派手で立派だけど、中身がない文章。

丁寧な言葉遣いの裏で、実は命令調になっている文章。

謝っているようで、謝る気がさらさらない文章。

「自分には関係ない」。そう思った人ほど、危ないかもしれません。

「1億総炎上時代」となった現在、特に厳しい意見にさらされがちな「オールドメディア」の元記者である諸星晃一氏が自身の経験も踏まえながら、嫌われる文章の例文を挙げ、解説と改善点を提示します。

さて、どの部分が「嫌われるメール」でしょうか

ここに1通の社内メールがあります。どこが「嫌われる文章」かわかりますか？

件名：キャンペーン企画資料につきまして

企画営業チーム 山田様

昨日ご作成いただいた「サンライト化粧品」様向けのキャンペーン企画資料を拝見しました。急ぎの依頼にもかかわらず、すぐに取りまとめていただき、大変助かりました。ありがとうございます。

全体として分かりやすくまとめられており、要点もきちんと整理されていると思います。スライドの体裁も整っており、内容を追う上で大きな支障はありませんでした。文章量も過不足なく、一定のまとまりがあると感じます。

数値や調査データも必要な事項が一通り揃っており、会議の場でも問題なく使用できる水準になっていると感じます。細部まで丁寧にご対応いただき、ありがとうございます。

概ね問題はないので、ひとまず私から鈴木部長に回しておきます。

ブランド推進チーム 佐藤