｢謝罪したのに､ますます非難され…｣ 元朝日新聞記者が指摘《炎上するお詫び文》に必ず"書かれている"こと

あなたは「嫌われる文章」と聞くと、どんな文章を思い浮かべますか？

自分語りや自慢が延々と続く文章。

言葉は派手で立派だけど、中身がない文章。

丁寧な言葉遣いの裏で、実は命令調になっている文章。

謝っているようで、謝る気がさらさらない文章。

「自分には関係ない」。そう思った人ほど、危ないかもしれません。

「1億総炎上時代」となった現在、特に厳しい意見にさらされがちな「オールドメディア」の元記者である諸星晃一氏が自身の経験も踏まえながら、嫌われる文章の例文を挙げ、解説と改善点を提示します。

「オールドメディア」にいた経験から見えてきたこと

ここで、簡単に自己紹介をさせてください。私は朝日新聞社に23年勤め、その大半を記者として過ごしました。

正確で分かりやすい文章を心がけていながら、間違いに気づかず訂正記事を出したことは数知れず。読者や取材先からお叱りを受けることも、たびたびありました。決して、できのいい記者ではなかったのです。