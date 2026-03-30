楽しいけれど…社員総出で汗を流す《コンクリートの船》のハードな建造現場 漫画｢コンクリートの船｣（第1集 第4話）

太平洋戦争末期、資材不足の日本で民間の一企業がコンクリートの船を造った。

それは、一企業の社長の想いを秘めた挑戦だった。

誰のために、何のために、その船は造られたのか……？

戦後80年を過ぎた今の日本で紡がれるこの物語は、史実に基づくフィクションである。

漫画『コンクリートの船』（小学館）よりお届けします。

【作者インタビュー】村上たかしさんのインタビュー記事は以下より読めます。

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