｢見れば断ることはできませんよ｣　突如｢軍との合弁事業｣持ちかけられた社長の英断　漫画｢コンクリートの船｣（第1集 第3話）

太平洋戦争末期、資材不足の日本で民間の一企業がコンクリートの船を造った。
それは、一企業の社長の想いを秘めた挑戦だった。
誰のために、何のために、その船は造られたのか……？
戦後80年を過ぎた今の日本で紡がれるこの物語は、史実に基づくフィクションである。
漫画『コンクリートの船』（小学館）よりお届けします。
【作者インタビュー】村上たかしさんのインタビュー記事は以下より読めます。
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太平洋戦争末期、資材不足の日本で民間の一企業がコンクリートの船を造った。
それは、一企業の社長の想いを秘めた挑戦だった。
誰のために、何のために、その船は造られたのか……？
戦後80年を過ぎた今の日本で紡がれるこの物語は、史実に基づくフィクションである。
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