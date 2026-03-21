｢根こそぎ獲ってこい！｣　受注絶好調の｢工務店社長｣が経験した"天国から地獄"　漫画｢コンクリートの船｣（第1集 第2話）

『コンクリートの船』©村上たかし／小学館
太平洋戦争末期、資材不足の日本で民間の一企業がコンクリートの船を造った。
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それは、一企業の社長の想いを秘めた挑戦だった。
誰のために、何のために、その船は造られたのか……？
戦後80年を過ぎた今の日本で紡がれるこの物語は、史実に基づくフィクションである。
漫画『コンクリートの船』（小学館）よりお届けします。
【作者インタビュー】村上たかしさんのインタビュー記事は以下より読めます。
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むらかみ たかし / Takashi Murakami
1965年4月8日生まれ。大阪市出身。O型。『ナマケモノが見てた』でデビュー。2000年、『ぱじ』で第4回文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞。2010年、『星守る犬』が西田敏行主演で実写映画化されヒット。同作はアメリカ図書館協会のGreat Graphic Novels Top Ten 2013に選出される。最近作としては『探偵見習い アキオ…』。現在、ビッグコミックオリジナルにて『コンクリートの船』を連載中。
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