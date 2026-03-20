予想に反して不敵な笑み…　昭和10年《超変わりモン社長》が入手した極秘情報　漫画｢コンクリートの船｣（第1集 第1話）

村上 たかし : 漫画家
2026/03/20 9:00
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コンクリートの船
『コンクリートの船』©村上たかし／小学館

太平洋戦争末期、資材不足の日本で民間の一企業がコンクリートの船を造った。

コンクリートの船（1） (ビッグコミックス)
『コンクリートの船（1）（ビッグコミックス）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

それは、一企業の社長の想いを秘めた挑戦だった。

誰のために、何のために、その船は造られたのか……？

戦後80年を過ぎた今の日本で紡がれるこの物語は、史実に基づくフィクションである。

漫画『コンクリートの船』（小学館）よりお届けします。

この記事の漫画を読む(39ページ)
【作者インタビュー】村上たかしさんのインタビュー記事は以下より読めます。
京大在学中にデビュー"60歳漫画家の原点"。｢将来はエリートになると思っていた｣が､学費のために執筆。『コンクリートの船』への思いも語る

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村上 たかし 漫画家

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むらかみ たかし / Takashi Murakami

1965年4月8日生まれ。大阪市出身。O型。『ナマケモノが見てた』でデビュー。2000年、『ぱじ』で第4回文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞。2010年、『星守る犬』が西田敏行主演で実写映画化されヒット。同作はアメリカ図書館協会のGreat Graphic Novels Top Ten 2013に選出される。最近作としては『探偵見習い　アキオ…』。現在、ビッグコミックオリジナルにて『コンクリートの船』を連載中。

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