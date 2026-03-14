｢中国地方の鉄道｣､現役ローカル線と廃線の記憶　木次線や芸備線など｢日本の原風景｣を行く列車

鳥取・島根・岡山・広島・山口の5県からなる中国地方には、太平洋側に山陽本線、日本海側に山陰本線が走り、その間の山間部を縫うようにローカル線網が張り巡らされている。

近年、中国地方のローカル線は話題になることが多い。残念ながらその多くは廃止などのニュースだ。2018年に三江線が廃止となり、今では芸備線の一部区間の廃止が取り沙汰される。木次線のトロッコ列車「奥出雲おろち号」も23年に姿を消してしまった。

だが、本線ながらローカル線のムードが色濃い山陰本線なども含め、中国地方の鉄道は派手な絶景はなくても「日本の原風景」といえる美しい風景の中に溶け込んだ路線が多い。今回は、そんな中国地方のローカル線を取り上げたい。

かつてはにぎわった「山間部の要衝」

中国地方の鉄道を撮影するようになったのは、蒸気機関車（SL）末期の昭和40年代後半だ。急勾配とスイッチバックのある山岳路線、木次線のC56形は残念ながら間に合わなかったが、山陰本線では数多くのSL列車を撮影した。のちにSLが復活する山口線や、倉吉線（1985年廃止）なども訪れている。

だが、その際はあくまでSLの取材が目的だったため、芸備線や木次線、三江線など、中国山地を走るローカル線には足を踏み入れていなかった。これらの路線を回ったのは昭和50年代の初頭だ。『全国ローカル線の旅』という本の取材で、元国鉄マンの作家、檀上完爾さんとその名のとおり全国のローカル線を回った。