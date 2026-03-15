共同親権下の｢子連れ別居｣　"避難かそれ以外か"判断を分ける｢急迫の事情｣　子どもの負担も考えて欲しいケースも…

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。
どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの?そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。
「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回のテーマは「子連れ別居」です。前回につづき、子どもの権利保障に力を入れて活動をされている池田清貴弁護士にお話を伺いました。
過去の「別居・離婚」シリーズ…
第1回：有識者インタビュー①共同親権がモメるワケ
第2回：有識者インタビュー②親権の海外事情
第3回：有識者インタビュー③DV・モラハラを根本的に解決する方法
第4回：元夫婦インタビュー①モラハラ離婚からの復活
第5回：元夫婦インタビュー②スペインの共同親権
第6回：有識者インタビュー④イングランドの家裁の取り組み
第7回：有識者インタビュー⑤泥沼離婚に陥らない方法
第8回：有識者インタビュー⑥共同養育がうまくいかない親の特徴
第9回：当事者インタビュー①DV離婚とそのトラウマ
第10回：「有識者インタビュー⑦DVの本質とトラウマケア」
第11回：「当事者インタビュー②不倫泥沼離婚と共同養育」
第12回：「有識者インタビュー⑧親権と児童虐待」
第1回：有識者インタビュー①共同親権がモメるワケ
第2回：有識者インタビュー②親権の海外事情
第3回：有識者インタビュー③DV・モラハラを根本的に解決する方法
第4回：元夫婦インタビュー①モラハラ離婚からの復活
第5回：元夫婦インタビュー②スペインの共同親権
第6回：有識者インタビュー④イングランドの家裁の取り組み
第7回：有識者インタビュー⑤泥沼離婚に陥らない方法
第8回：有識者インタビュー⑥共同養育がうまくいかない親の特徴
第9回：当事者インタビュー①DV離婚とそのトラウマ
第10回：「有識者インタビュー⑦DVの本質とトラウマケア」
第11回：「当事者インタビュー②不倫泥沼離婚と共同養育」
第12回：「有識者インタビュー⑧親権と児童虐待」
「子連れ別居」、やり方によっては…
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら