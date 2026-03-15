共同親権下の｢子連れ別居｣ "避難かそれ以外か"判断を分ける｢急迫の事情｣ 子どもの負担も考えて欲しいケースも…

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの?そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回のテーマは「子連れ別居」です。前回につづき、子どもの権利保障に力を入れて活動をされている池田清貴弁護士にお話を伺いました。

「子連れ別居」、やり方によっては…