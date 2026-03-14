突然の実家じまい｢リビングから手をつけると確実に失敗する｣理由 庭にも"思わぬトラップ"が…【知らないと後悔】

親が残した大きな実家。資産を残してくれたことには感謝するが、もしそこに大量のゴミやモノが残されていたとしたら――。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

動画：【実家の片付け】大量の食器や瀬戸物を一瞬で捨てるプロの技。袋はパンパンにするな！

たどり着けない屋根裏部屋

関西地方の某所。細い路地を奥へ進んだ先に、2階建ての一軒家が現れた。離れもある、かなり広い家だ。そこには高齢の夫婦が暮らしていたが、とある事情から家を引き払うことになったのだ。

イーブイにこの家の片付けを依頼したのは40～50代の息子だった。現場の見積もりを担当したスタッフが話す。

「離れも昔に増設したとは言っていたんですが、家全体の構造についてはあまりわかっていない様子でした。小さい頃しか住んでいないと言っていたので」

今回は依頼主の立ち会いはなく、鍵を預かっての作業になる。1カ月以内に家の中を空にする契約で、この日が初回の作業だ。