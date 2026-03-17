｢いつ打ち合わせにしましょうか？｣　目の前にいるのになぜ"チャットで連絡？"　若手の言い分と上司のため息…

横山 信弘 : アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役会長
2026/03/17 6:15
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「なんでもチャットで済ませる」はアリ？（写真：Taka／PIXTA）

「なぜ、目の前にいるのにメールで送ってきて何も言わないんだ……」

ある広告代理店の40代マネジャー、ため息交じりにこぼした。後輩が原稿を仕上げたらしい。しかし「できました」のひと言もない。

気づいたのは、5分後に届いたメールの通知だった。すぐ目の前の席にいるのに、である。

別の企業の課長も似たような経験をしている。部下が「来週の打ち合わせはいつにしましょうか？」とチャットで送ってきた。振り向けば、その部下は2m先に座っていた。

「面と向かって言えばいいのに……」

そこで今回は、テキストとリアルのコミュニケーションの使い分けについて解説する。「なんでもチャットで済ませる」風潮に違和感を覚えているマネジャーは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

「テキストで十分」は本当か？

メールやチャットは、たしかに便利なツールだ。好きなタイミングで読めるから相手の時間を奪わない。記録が残るからあとで確認できる。こうしたメリットがあるのは事実である。

「相手に配慮しているんです」

「証拠を残したいんです」

テキスト派の言い分はもっともに聞こえる。しかし、本当にそれだけで十分なのだろうか。

冒頭の例を思い出してほしい。原稿をメールで送るのはいい。しかし「送りました」のひと言を添えるだけで、相手の受け取り方はまったく変わる。日程調整をチャットで送るのもいい。しかし「来週の件、チャットで送りましたので確認お願いします」とリアルに声をかけるだけで、コミュニケーションの質は格段に上がるのだ。

テキストだけで完結させようとする人は、コミュニケーションの「効率」ばかりを追い求めて、もっと大切なものを見落としている。

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