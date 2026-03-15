｢ウイルス感染のニセ警告｣はもう個人レベルの問題じゃない！トラブル遭遇の経済学者が提言する｢自動車並みの安全基準｣

筆者の友人2～3割がトラブルに遭遇

前回の本連載（3月1日配信「突然の『ウイルス感染』警告でPC画面が占拠！ パニックに陥った筆者を救ったChatGPTの“神対応”」）で、ウイルス感染に関するニセ警告の話を書いた。このことを学生時代の友人グループで話題にしたところ、驚くことに、同じような事態に見舞われた者が5人以上いることがわかった。

比率で言えば2割から3割程度。かなり高い比率だと考えざるをえない。われわれのグループがとりわけ比率が高くなる理由もないので、日本全体でもこの程度の比率で発生していると考えることができる。そうであれば、決して放置できるものではない。

ある友人は私の話を聞いて、「今回初めてというほうが驚き」と言っていた。この問題は2012～13年頃から海外で増加し、日本では15年前後から増えているものらしいが、今ではかなり一般的になってしまったのだ。日本全体として真剣な取り組みが必要とされる問題といえるだろう。

前回も述べたように、このようなトラブルにあったときに最も重要なのは、慌てずに落ち着いて対処することだ。冷静に対処すれば、ポップアップ警告に対処するのはそれほど難しいことではない。後で述べるように、Webを検索すればさまざまな方法が紹介されており、それらの方法で対処できる。

問題は、突然のことに慌てふためいて、正常な判断能力を失ってしまうことなのだ。そして、電話をかけるなど、相手が要求する行動をしてしまう。