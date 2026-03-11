【イラン情勢と株価】日本株は「まだまだ買い」／“ショック相場”との向き合い方／イラン情勢と相場の行方／年末の日経平均株価は？／ 2027年の相場に要注意？【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/03/11 19:00
縮小

週明けの3月9日は日経平均株価は前週末比で一時4000円を超える下げを記録、全面安の様相となったが、翌3月10日以降は反発して回復が続いている。今後のイラン情勢や株価展望、有事の際に株式相場とどう向き合えばいいか。マーケットアナリストの平野憲一氏に聞いた。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:52　本編スタート
01:12　乱高下する日本株
03:38　今後のイラン情勢
05:13　相場の“ショック” どう向き合う？
07:31　日本株に対しては強気？弱気？
09:03　2026年の日経平均株価
15:05　日本株で注目のセクター
16:25　“強気派”が弱気になる局面は？
20:31　まとめ

【出演者】
平野 憲一（ひらの・けんいち）
ケイ・アセット代表、マーケットアナリスト
株一筋約45年。立花証券で個人営業、法人営業、株ディーラーを経て、情報企画部長マーケットアナリストとして、投資家や各メディアへのマーケット情報発信をスタート。2014年に個人事務所ケイ・アセット代表

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、秋葉俊祐
編集：秋葉俊祐

サムネイル内写真：時事通信

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年3月10日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

