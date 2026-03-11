【イラン情勢と株価】日本株は「まだまだ買い」／“ショック相場”との向き合い方／イラン情勢と相場の行方／年末の日経平均株価は？／ 2027年の相場に要注意？【ニュース解説】

週明けの3月9日は日経平均株価は前週末比で一時4000円を超える下げを記録、全面安の様相となったが、翌3月10日以降は反発して回復が続いている。今後のイラン情勢や株価展望、有事の際に株式相場とどう向き合えばいいか。マーケットアナリストの平野憲一氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:52 本編スタート

01:12 乱高下する日本株

03:38 今後のイラン情勢

05:13 相場の“ショック” どう向き合う？

07:31 日本株に対しては強気？弱気？

09:03 2026年の日経平均株価

15:05 日本株で注目のセクター

16:25 “強気派”が弱気になる局面は？

20:31 まとめ

【出演者】

平野 憲一（ひらの・けんいち）

ケイ・アセット代表、マーケットアナリスト

株一筋約45年。立花証券で個人営業、法人営業、株ディーラーを経て、情報企画部長マーケットアナリストとして、投資家や各メディアへのマーケット情報発信をスタート。2014年に個人事務所ケイ・アセット代表

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、秋葉俊祐

編集：秋葉俊祐

サムネイル内写真：時事通信

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年3月10日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

