トランプ大統領｢イラン戦闘は間もなく終了｣の虚実 ジェスチャーが語る自信のなさと"3つの思惑"

2026年3月9日夕方（アメリカ東部時間）、トランプ大統領はフロリダ州のゴルフクラブで記者会見を行い、イランとの戦闘について言及しました。

「当初の予定よりかなり前倒しで、1カ月後の進み具合に驚くはずだ」と話し、記者に「イランとの戦闘は今週中に終わるか」と問われると、「今週中ではないが、間もなくだ。本当にすぐだ」と答えています。

しかし、これまでトランプ大統領の発言はブレまくっており、まったく信用なりません。この発言の際にも、ある挙動が、自信のなさを如実に表していました。

TACO「Trump Always Chickens Out／トランプはいつも最後にはビビって尻込みする」という言葉も生まれたように、トランプ大統領の威勢のよい発言の奥に潜む内面心理を、ジャスチャーから読み解きます。

右肩を引き上げた動きの意味

会見時に、トランプ大統領が「間もなくだ」と発言した際、右肩をやや引き上げる動きが見られました。

右肩にせよ、左肩にせよ、一方の肩が引き上げられる動きは、アメリカ人が「わかりません」「確かではありません」というメッセージを発するときに見せるジェスチャーの断片です。