｢新幹線で551豚まん｣実業家ポストが"炎上商法疑惑"まで発展した理由。新幹線マナー論争が燃え続ける構造とは

いま、SNS上で「新幹線で豚まんを食べる是非」が問われている。駅構内で豚まんを買い、車内で食べたという実業家が、別の乗客から注意されたと投稿。「においの強い食品を車内で食べるのはマナー違反だ」と批判が殺到したのだ。

さらには「炎上商法ではないか」と疑う声まで飛び出すほどに発展している。

ネットニュース編集者として、これまであらゆる“炎上”を見てきた経験からすると、こうした投稿がバッシングを集めるケースは珍しくない。だが今回、なぜここまで「作り話では」と疑われたのか。それには、新幹線マナーという題材が持つ「炎上ホイホイ」としての構造が深く関係している。

「551は新幹線で食べちゃダメだろ」投稿に賛否が

話題になっているのは、短時間で働ける、いわゆる“スキマバイト”などのサービスを展開している「ネクストレベルホールディングス」代表取締役の河原由次氏が、Xに行った投稿だ。

河原氏は新大阪駅で「551蓬莱（ほうらい）」の豚まんを購入し、東京へ向かう新幹線の車内で食べていたところ、隣席の男性から「551は新幹線で食べちゃダメだろ」と言われたという。

そして、男性のような“価値観を押しつける人物”への疑問を呈しつつ、「食べちゃダメなら、まず新大阪駅の551閉めろよ。それか『新幹線持ち込み禁止』って看板でも出しとけ」などと反論した。